La crescita di Nico Paz il bambino che Cesc non venderà né per 50 milioni e potrebbe riacquistare Madrid

2025-01-21 08:15:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Lui Come è stato imposto 4-1 all’Udinese In una partita chiave per l’allenatore spagnoloFábregas per rimanere fuori dalle posizioni di discesa nella serie A.“Questa squadra crede, questa squadra va bene. Il gioco non è iniziato molto bene, poi i ragazzi sono cresciuti. Chiedo loro: continuare, continuare e continuare. Mi hanno ascoltato, questa è la nostra identità: giochiamo e gestiamo Il gioco come vogliamo, questa è la nostra idea “, ha spiegatoin una conferenza stampa.Il partito aveva un accento spagnolo per il Secondo goal in tre giochi Assane Diao (Cos’è stato nominato MVP del partito) e il Gol di TenerifePaz.Assane Diao ePaz, marcatori dell’UdineseCOMEAssane Diao esplode in: “È forte e potente”Assane Diao (19 anni) è entrato con grandi basi su come non giocando tanto quanto vorrebbe in Real Betis.