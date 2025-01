Ilgiorno.it - "Investiti 70 milioni di euro". L’Asst Melegnano-Martesana rivendica numeri e risultati

Nove cantieri avviati nel corso del 2024 per la realizzazione delle sedi definitive di case e ospedali di comunità; case di comunità-ponte; poliambulatori attivati nei 5 distretti di competenza; investimenti per oltre 70di. In risposta a sindacati e movimenti che ne chiedono a gran voce un rilancio,snocciolache sono la fotografia del 2024 e la previsione per il 2025. Tra i dati più significativi, l’avvio dei cantieri per la realizzazione delle case di comunità a Cassano d’Adda, San Giuliano, Segrate, Gorgonzola, Trezzo sull’Adda, Liscate e Vaprio in edifici interessati da ristrutturazioni e ripristini.e Rozzano sono invece strutture di nuova realizzazione. Ancora. Nel 2024 sono stati oltre 8mila i pazienti cronici presi in carico nell’ambito del Pai (Piano di assistenza integrata), con l’obiettivo, per il 2025, di proseguire nell’ampliamento della capacità di presa in carico.