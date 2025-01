Anteprima24.it - FOTO/ Dugenta, interventi di messa in sicurezza del territorio

Tempo di lettura: 2 minutiIldiè interessato in queste settimane da importantidiine mitigazione del rischio Idrogeologico con opere di drenaggio urbano.L’area del cantiere è quella di Terranzano con i lavori che vedranno la ristrutturazione ed il rifacimento di un canale con posa di gabbioni e l’allargamento della campata di un ponte di via Terranzano così da eliminare il rischio di esondazioni. I fondi, stanziati dal Ministero dell’Interno, sono del Pnrr. Il progetto è stato redatto dal Comune di.«Stiamo lavorando per laindel nostro– spiega il sindaco diClemente Di Cerbo – e lo stiamo facendo a tappe forzate, senza perdere un solo minuto di tempo ed intercettando tutte le opportunità di finanziamento possibili.