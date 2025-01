Dilei.it - Charlene di Monaco, look nero e pettinatura sofisticata per una triste circostanza

Leggi su Dilei.it

solenne ed elegante perdiai funerali dell’ex Ministro Didier Guillaume, scomparso improvvisamente all’età di 65 anni a causa di un malore mentre era ricoverato per un intervento programmato. L’uomo era noto per la sua dedizione al Principato tanto che il Principe Alberto ha ordinato in segno di lutto di esporre le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici. A dare l’ultimo saluto al politico, giovedì 23 gennaio nella cattedrale di, sono accorsi circa cinquecento persone tra cui varie autorità e diversi membri della famiglia regnante.Ildidial funerale di Didier GuillaumePer laoccasione la Principessaha indossato un abitolungo fino a metà polpaccio con collant e una borsa Prada in pelle coordinata. L’ex nuotatrice olimpionica, che è entrata nella cattedrale camminando dietro il marito Alberto, ha acconciato i suoi capelli biondi in un elegante raccolto e ha optato per un trucco semplice, ovviamente non appariscente date le circostanze.