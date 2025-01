Bergamo tragedia sfiorata | padre accoltella il figlio 42enne

Leggi su Dayitalianews.com

I carabinieri hanno denunciato un 70enne che hato ildurante una furiosa liteSi èlanella serata di ieri (24 gennaio) a San Giovanni Bianco, in valle Brembana, nel Bergamasco. Durante una furiosa lite familiare, come hanno ricostruito i carabinieri, per l’alterazione delche, nella concitazione, si è scagliato contro la madre, ilha reagito, colpendo ilcon un coltello. Sembra che tutto sia scaturito da una richiesta di denaro che ilavrebbe fatto al.Subito dopo, ile la madre, hanno chiamato i soccorsi; ilè stato, quindi, trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di, dove è ricoverato. I carabinieri, hanno immediatamente dato inizio alle indagini e, sentiti i genitori del quarantaduenne, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate il