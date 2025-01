Ilgiorno.it - Bergamo, modello Scotland Yard: polizia a piedi nelle vie del centro

Leggi su Ilgiorno.it

– L’obiettivo è quello di pattugliare le zone delcittadino di- viale Papa Giovanni, via Bonomelli e via Paglia - di intessere relazioni con i commercianti e i residenti per prevenire episodi di criminalità. Il, che è ispirato alladi prossimità di, ha invece anche una mission indirizzata ai fenomeni e ai gruppi giovanili che hanno cambiato gli scenari di sicurezza negli ultimi anni. È stato presentato ieri il nuovo nucleo didi prossimità appiedata (Pol.App) dellalocale di, servizio voluto dall’Amministrazione comunale per rendere più efficace il controllo del territorio e avvicinare ancor di più gli agenti ai cittadini rafforzando il dialogo e migliorando la percezione di sicurezza attraverso la presenza costante sul territorio.