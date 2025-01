Ilgiorno.it - Bergamo, maxi furto nella boutique di Tiziana Fausti: auto ariete sfonda la vetrina, razzia di capi e accessori griffati

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 gennaio 2025 –di, in pieno centro anotte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio. I ladri hanno posizionato unrudimentale, costruito con assi di legno, davanti alla, e poi con l'in retromarcia l’hanno abbattuta. Si tratta di un colpo da decine di migliaia di euro: svaligiato l'angolo dedicato al marchio Dior. Non è la prima volta che ladell’imprenditrice della moda bergamasca viene presa di mira. Gli ultimi precedenti risalgono al novembre 2017 e al giugno dello stesso anno. L’e l’in retromarcia Stando a quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, i tre banditi hanno raggiunto le vetrine che si affacciano verso piazza Dante all'1.05. VUno di loro ha posizionato contro launin legno, in modo da neutralizzare la barra in ferro installata proprio per bloccare ledei banditi.