Tre appuntamenti per scoprire i più celebri couturier di moda

Balenciaga e Margiela. Due brand accomunati da una peculiarità: i loro fondatori sono sempre stati schivi e sfuggenti alla stampa, agli eventi mondani e in genere disinteressati a ricevere la stessa (grande) attenzione rivolta alle loro creazioni. Quest’anno avremo l’opportunità di conoscerli meglio grazie a due iniziative, una in Italia l’altra in Francia, attraverso cuiabiti mai esposti, accessori, disegni, bozzetti inediti e curiosità che confermano la genialità dei due designer. A Milano, la prima mostra di BalenciagaIniziamo da Cristo?bal Balenciaga, ilper eccellenza, a cui dal 21 febbraio al 2 marzo verrà dedicata la prima esposizione monografica in Italia dal titolo “Balenciaga Shoes from Spain Tribute”, all’interno di Palazzo Morando in via Sant’Andrea (Milano).