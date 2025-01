Lanazione.it - Sernicola, riscatto da un milione. Ma il mercato non è ancora finito

di Michele Bufalino L’ennesimo colpo didi categoria è andato in porto e il calcioin entrata potrebbe anche non esserequi. Ieri è stato il giorno di Leonardo, classe 1997, esterno a tutta fascia che può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra. Il calciatore è approdato in nerazzurro dalla Cremonese in prestito con diritto di, che la società potrà esercitare per la cifra di poco più di undi euro a fine stagione. A lungo corteggiato da Giovanni Corrado, tanto da volerlo già da prima dell’acquisto di Pietro Beruatto nel 2021, è l’ennesimo calciatore seguito a lungo e finalizzato. Da Moreo, cercato fin dal 2020, passando per Solbakken, calciatore che la dirigenza voleva già dall’estate 2023, quasi come a dire che quando un giocatore è così fortemente desiderato, prima o poi arriva a Pisa.