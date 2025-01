Romadailynews.it - Rieti – Proroga per i progetti per il fiume Velino

24 gennaio – Una nota di ieri del Comune informa che è statoto, fino alla mezzanotte del 27 gennaio prossimo, il termine per la presentazione deiper ”La valorizzazione del patrimonio naturale del”.Il bando è pubblicato sull’albo “Fornitori del Comune die di Borgo Virgilio“. La procedura deve essere effettuata “aperta in unica fase, con doppia presentazione, in modalità informatica sulla “piattaforma.concorsidiprogettazione.it.”E’ importante specificare : “Valorizzazione del patrimonio naturale del”.Si riferisce ad un progetto vecchio di quasi mezzo secolo ma, recentemente, segnalato di nuovo all’attenzione dei residenti, degli operatori e delle istituzioni locali. Per la ripresa economica ed il richiamo di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio della Sabina, fino alla provincia di Terni.