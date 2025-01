Metropolitanmagazine.it - Jannik Sinner è in finale agli Australian Open

Il tennista italianoha battuto lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 3 set a 0 (7-6, 6-2, 6-2) e si è qualificato per ladegli, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i principali nel tennis. Domenica mattina affronterà il tedesco Alexander Zverev, che ha vinto l’altra semi, in seguito al ritiro di Novak Djokovic dopo un set.L’azzurro avrà la possibilità di riconfermarsi campione a Melbourne per conquistare il terzo trionfo Major della sua carriera, mentre il tedesco va ancora a caccia del suo primo sigillo. Se Zverev aveva aperto il programma delle semifinali staccando il pass per l’ultimo atto del torneo dopo il ritiro di Novak Djokovic, fermatosi a causa di uno strappo muscolare,si è imposto con il punteggio di 7-6(2) 6-2 6-2 su Ben Shelton dopo un avvio in salita.