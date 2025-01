Il seme del fico sacro | il trailer del film di Mohammad Rasoulof

Leggi su Cinefilos.it

Ildel: ildeldiCandidato agli Oscar come Migliorinternazionale e vincitore del Premio Speciale della giuria al Festival di Cannes, Ildeldiarriva al cinema dal 20 febbraio con Lucky Red e Bim Distribuzione.Dopo Il male non esiste, vincitore dell’Orso d’oro al Festival internazionale del cinema di Berlino,racconta una famiglia, che attraverso le sue dinamiche interne, diventa ritratto di un paese intero, l’Iran, scosso dalle pressioni politiche e religiose, dalle repressioni, dalle censure e dall’oppressione nei confronti delle libertà personali. A queste prevaricazioni, rappresentate neldal potere di un padre di famiglia, si oppongono le donne, ovvero le nuove generazioni, in un crescendo di tensione.