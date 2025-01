Ilrestodelcarlino.it - Il ’Premio stampa’ va alla Caritas: "Per il valore sociale del suo lavoro"

Si è riunita mercoledì, come consuetudine all’Astra di viale Cavour, l’assemblea dei giornalisti dell’Associazione stampa Ferrara, sezione provinciale dell’Associazione stampa Emilia-Romagna, il sindacato dei giornalisti. Un incontro finalizzato per decidere l’attribuzione del Premio stampa, tradizionale riconoscimento dello storico sodalizio che proprio quest’anno festeggia i 130 anni di vita. L’associazione ferrarese presieduta da Antonella Vicenzi (presenti per l’occasione anche il presidente Aser Paolo Maria Amadasi e il segretario aggiunto Fnsi Matteo Naccari), ha deciso a maggioranza di premiare ladiocesana Ferrara e Comacchio (un gruppo nella foto), che si distingue "per l’elevato– questa la motivazione – delle attività di promozione e coordinamento delle iniziative caritatevoli e di assistenza in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustiziae della pace, con particolare attenzione agli ultimi".