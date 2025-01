Oasport.it - Equitazione: Charlotte Fry vince il Grand Prix di dressage ad Amsterdam. Zaza fuori dalla top 10

Una nuova tappa della FEIWorld Cup 2024-2025 si è aperta ad. Sul campo di gara dei Paesi Bassi è stata la volta del. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.Are è stata la fortissima britannicaFry che, in sella Glamourdale, si è aggiudicata il contest totalizzando lo score di 79.500 % andando a precedere la sua connazionale Becky Moody, seconda con il suo Jagerbomb con il punteggio di 77.087 %, mentre al terzo posto si è sistemata la danese Nanna Skodborg Merrald, capace di prendersi l’ultimo gradino del podio montando Blue Hors Don Olymbrio e andare a far segnare uno score di 74.370 %.In casa Italia, da registrare c’è il 18esimo posto di Francesco: per l’azzurro score di 65.305 % in sella a High Hopes W.Domani si torna sul campo di gara, questa volta le riprese in oggetto saranno quelle del Freestyle.