Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Donnarumma vuole di più: "Ora serve aggiungere continuità"

Il tentativo di rinascita delpassa anche dallo zampino di Daniele, che a Genova contro la Sampdoria ha firmato il gol decisivo nella prima vittoria stagionale del Cavalluccio conquistata in rimonta in trasferta., è tornato il momento di divertirsi? "Il successo del ’Marassi’ ha cambiato l’aria: è stato un segnale importante, che alimenta la fiducia dopo un periodo buio nel quale risultati non arrivavano. Ora siamo più tranquilli, è vero, ma di certo non intendiamo rilassarci. Tutte le gare sono importanti e ogni punto portato a casa può essere decisivo. Continueremo a mettere in campo tutto quello che abbiamo , per noi e per i nostri tifosi". Sabato alle 15 arriveranno il Bari e un paio di migliaia di sostenitori biancorossi. "Ci saranno anche i nostri di sostenitori, che di certo non hanno niente da invidiare a nessuno.