Catania si spaccia per avvocato e derubare anziani denunciato truffatore

Ha sottratto i risparmi di una vita a numerosiin tutta Italia, utilizzando un ingannevole schema criminale che è stato finalmente smascherato dalla Polizia di Stato, grazie a un’indagine approfondita e ben strutturata condotta dal Commissariato “Borgo-Ognina”, dopo la denuncia di una delle ultime vittime, un’anziana di 84 anni di.Il, un campano residente a Benevento, di 37 anni, si èto per tale “Cicalone” per sfruttare la semplicità delle persone più vulnerabili in modo da svuotare i loro conti correnti e farla franca. A far saltare il suo collaudato piano, questa volta, è stata la 84enne che, non appena ha compreso di essere stata raggirata, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato.La donna ha raccontato ai poliziotti di essere stata contattata al telefono dal sedicenteche, in pochi istanti, ha propinato una storia del tutto inventata in modo talmente convincente da riuscire a fare leva sul suo stato emotivo.