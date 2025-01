Ilrestodelcarlino.it - Violento impatto in A14. Auto completamente distrutta. Quattro feriti in ospedale

Pauroso incidente, ieri mattina alle 8,30, lungo l’strada A14 in direzione sud. La squadra dei vigili del fuoco ha estrattouomini presenti all’interno della vettura coinvolta e ha collaborato con il personale sanitario del 118 intervenuto tempestivamente per prestare le prime cure. I pompieri hanno anche provveduto a mettere in sicurezza il mezzo coinvolto. La dinamica dell’incidente è al vaglio della poliziastradale. Dalle prime ricostruzioni sembra essersi trattato di un tamponamento tra l’in transito e un mezzo pesante, 3 chilometri prima del casellostradale di Fano in direzione sud. L’A14 in direzione sud è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, poi è stata riaperta una sola corsia per dare il tempo di rimuovere i veicoli e completare le operazioni di messa in sicurezza dell’area.