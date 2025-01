Liberoquotidiano.it - Usa, Trump "Se non avessimo vinto l'America sarebbe morta"

Prima intervista da presidente di Donaldsecondo cui senza la sua vittoria l'stata persa per sempre. Parlando a Fox News il tycoon ha spiegato che "tutti i problemi che ha l'in questo momento sono risolvibili: con impegno, lavoro e soldi". Nel frattempoha firmato un ordine esecutivo che dà alle agenzie federali il mandato di "respingere, rimpatriare e rimuovere gli immigrati illegali" dal confine Sud. Per attuare questo piano sono 1.500 i militari aggiuntivi che il Pentagono sta inviando al confine meridionale col Messico in queste ore. Si prevede che le forze saranno utilizzate per supportare gli agenti di frontiera con compiti di logistica, trasporto e costruzione di barriere.