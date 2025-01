Sport.quotidiano.net - Sicurezza Sommer. Asllani in controllo. Frattesi entra bene

6,5. Si opponea un paio di ostici tentativi di Birmancevic. PAVARD 6. Solido in difesa, cerca spesso la verticalizzazione sulle punte, ma senza particolare fortuna. DE VRIJ 6,5. Fa buona guardia contro la fisicità di Olatunji. BASTONI 6,5. Pennella un cross perfetto per il vantaggio siglato da Lautaro. DUMFRIES 6. Arriva sul fondo e scodella, non sempre con precisione. Segna, ma è fuorigioco. BARELLA 6. Manca il possibile 2-0 con un piattone altissimo.6,5. Replica la buona prestazione con l’Empoli facendo girarepalla e mostrando progressi anche in chiusura. MKHITARYAN 6. Torna dal 1’. Difficile accendere il gas in spazi ristretti. E allora amministra. DIMARCO 6. Poco dentro alla partita, la difesa ceca sembra avere un occhio di riguardo per lui. THURAM 6.