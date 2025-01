Gamberorosso.it - “Scommetto tutto su un vitigno dimenticato”. La scelta controcorrente di una giovane vignaiola che fa solo metodo classico

Sonocinque anni che Tanita Danese è ufficialmente entrata nell’azienda di famiglia Fongaro Spumanti di Roncà e già sembra avere un turbine di idee chiare. La prima, quella che sostiene fermamente, è che lei produrrà sempre espumantidadurella. La seconda, non per importanza, è che questo non sarà un percorso per nulla semplice. Dai primi anni Settanta, infatti, l’azienda di Roncà, 12 ettari di vigneti in totale, fu tra le prime in assoluto a credere nel potenziale delautoctono durella e del territorio della Lessinia per la produzione di spumanti unicamente da(il suo Lessini Durello Pas Dosé Nera riserva 2016 è Tre Bicchieri della guida Vini d'Italia 2025).Ildurellalldurella è vigoroso, resistente e viene allevato tradizionalmente a pergola veronese.