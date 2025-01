Ilrestodelcarlino.it - Ricominciano domani ’I venerdì dell’universo’, ciclo di incontri su pianeti e scienza

La storica rassegna di divulgazione scientifica ’Itorna quest’anno per la sua 26esima edizione, sempre con l’obiettivo di promuovere la diffusione del mondo scientifico e della ricerca. Sei serate dedicate a, astronomia e fisica, in una rassegna di conferenze organizzata dal dipartimento di fisica e scienze della terra di Unife e dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, in collaborazione con le associazioni ’Astrofili centesi’, ’Esploriamo l’universo’ e ’Astrofili Columbia’, oltre a Confcommercio e Arci. Glisono in programma24 gennaio,sera, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo e 4 aprile, tutti alle 21 in sala Estense. Nati nel 2000 come una serie di seminari dedicati all’astronomia e all’astrofisica, ’Isi sono trasformati nel tempo in un appuntamento centrale per la divulgazione scientifica a Ferrara.