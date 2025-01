Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Eccoci qui, ancora una volta, a leggere le stelle e riderci sopra. È il 23 gennaio 2025, e l’universo ha deciso di regalarti un mix esplosivo di caos, sarcasmo e imprevisti. Tranquillo, tanto la perfezione non era in programma. Apri il cuore (e il frigo, che aiuta) e affronta la giornata con un pizzico di autoironia.Ariete(21 marzo – 19 aprile)La tua proverbiale testardaggine oggi raggiunge nuovi picchi, Ariete. Se fosse una disciplina olimpica, vinceresti l’oro. Ma fermati un attimo: sei sicuro di sapere dove stai andando, o stai solo spingendo per il gusto di farlo? Toro(20 aprile – 20 maggio)Il tuo amore per il comfort oggi rischia di farti apparire pigro. Non è che il mondo ce l’ha con te, è che forse dovresti alzarti dal divano e partecipare un po’. Sorpresa: la vita accade anche fuori dalla coperta.