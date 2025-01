Thesocialpost.it - Nave spia russa in acque inglesi: tensione tra Regno Unito e Russia

Leggi su Thesocialpost.it

La presenza dinelleterritorialiintensifica le tensioni tra. Gli esperti avvertono che la sicurezza delle infrastrutture sottomarine è a rischio. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questa vicenda mentre Londra si prepara a difendere i propri interessi. La situazione rimane in evoluzione e tutti gli occhi sono puntati su come reagirà il.Leggi anche: Trump più duro di Biden su Putin? Analisi sulle strategie di sanzioni e diplomazia USA-Londra lancia l’allerta per la presenza di unanelle sue. La situazione si fa seria e ilnon resta in silenzio. LamilitareYantar è stata avvistata nellebritanniche e si sospetta che stia cercando di sabotare le infrastrutture sottomarine occidentali.