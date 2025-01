Ilrestodelcarlino.it - L’operazione ’Wanted’. Arrestati otto pregiudicati

Il nome delha un sapore da film western, ’Wanted 2025’. Ma i suoi risultati sono tutt’altro che di fantasia: nell’ambito di questo progetto, nell’ultima settimana, la Squadra mobile della polizia di Stato di Bologna ha infatti rintracciato e arrestato in cittàpersone, già condannate per gravi reati e destinatarie di ordini di carcerazione emessi dalle Autorità giudiziarie del Nord d’Italia. Il progetto ‘Wanted 2025’ è disposto e supervisionato dalla Direzione centrale anticrimine – Servizio centrale operativo, ma in città è stato coordinato appunto dalla Squadra mobile che ha effettuato identificazioni e arresti con la collaborazione degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine della Questura. Alla fine, sono stati portati nella casa circondariale Rocco d’Amatodestinatari di altrettanti provvedimenti definitivi, con pene anche ingenti rimase loro da espiare, per un totale di quasi quarant’anni di carcere.