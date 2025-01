Ilgiorno.it - Lombardia verso il picco dell’influenza: febbre, raffreddore e virus intestinali mettono tutti al tappeto. Sintomi e cure

Milano – L’attesoè in vista anche in. Classi “decimate” e migliaia di famiglie alle prese con termometri, antipiretici e starnuti in sequenza.a casa con, tosse,, sensazione di “ossa rotte” e malessere generalizzato. Ma non solo. Dove non colpiscono irespiratori fanno capolino igastro, capaci di mettere alintere famiglie. In questi giorni cresce la richiesta di paracetamolo e – soprattutto per i bambini – vanno a ruba anche i flaconi di acqua fisiologica, per la pulizia delle alte vie respiratorie. Come ricordato dall’ultimo report di Influnews a cura della Regionela fascia più colpita – come ben sa chi ha figli al nido o alla scuola materna – è quella dei piùli (di età compresa tra 0 e 4 anni).