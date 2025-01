Laprimapagina.it - L’Italia e l’Europa abbandoneranno l’oltranzismo verde?

In collegamento con Davos, Donald Trump ha criticato duramente le politiche ambientali promosse dall’amministrazione Biden e dal Green New Deal, definendole un “imbroglio” e una “truffa”. L’ex presidente Usa ha rivendicato di avere posto fine a queste iniziative durante il suo mandato, sostenendo che il carbone è una risorsa economica e affidabile, e che gli Stati Uniti dispongono di abbondanti riserve di gas e petrolio.“Lasceremo che la gente compri le auto che vuole” ha dichiarato Trump, ribadendo la sua opposizione a regolamentazioni ambientali stringenti. Ha accusato Biden di aver sprecato 8.000 miliardi di dollari in spese eccessive e restrizioni energetiche, causando, secondo lui, “la peggiore crisi di inflazione della nostra storia”.Queste dichiarazioni sollevano interrogativi sul futuro delle politiche ambientali globali.