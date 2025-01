Bergamonews.it - Letture, spettacoli e una nuova pietra d’inciampo: il Giorno della Memoria in Bergamasca

, mostre,e film: sono numerose le iniziative organizzate inin occasione del. Come specifica il testolegge che l’ha istituito 25 anni fa (la legge n. 211 del 20 luglio 2000, ndr), questa ricorrenza ha l’obiettivo “di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischiopropria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.La data scelta è il 27 gennaio facendo riferimento alin cui nel 1945, esattamente ottant’anni fa, le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’operazione Vistola-Oder in direzioneGermania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.