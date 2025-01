Lanazione.it - Incubo Pfas nella falde. Arezzo è maglia nera nel report di Greenpeace

La mappa diparla chiaro:sarebbe una goccianel cuore dell’Italia. Secondo le rilevazioni fatte alla fontapubblica di via Marco Perennio tra settembre e ottobre 2024 in occasione delAcque senza veleni, l’acqua della città - o almeno quella del punto di prelievo - sarebbe infatti la più inquinata in Italia, prima ancora di quella di Milano e, con un distacco che è quasi un raddoppio, della terza città con i rubinetti più a rischio, Perugia. Il dato a cui fa riferimento ildiè l’inquinamento da: la contaminazione da composti poli e per-fluoroalchilici che avrebbe conseguenze sulla salute a dir poco preoccupanti. Partendo dal grado di rischio più alto dei Pfoa, una delle molecole che appartiene al gruppo dei, e classificata come cancerogena, si arriva ad altre molecole che agiscono, in termini tecnici, come interferenti endocrini provocando potenzialmente danni alla tiroide, al fegato, al sistema immunitario e alla fertilità.