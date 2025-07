Mondiale U20 di Rugby è il giorno di Italia-Irlanda | dove vederla in chiaro

Stasera, gli Azzurrini di rugby affrontano l’Irlanda nel mondiale U20 2025 a Viadana alle 20.30, in una sfida cruciale dopo la storica vittoria degli ultimi match. Vuoi seguire l’azione in chiaro? Non perdere nemmeno un minuto: scopri come vederla e resta aggiornato con le nostre dirette su Sportface Tv. Preparati a vivere un evento indimenticabile, perché questa partita potrebbe scrivere un nuovo capitolo della nostra storia rugbistica.

Dopo la storica vittoria ottenuta nell’ultimo turno dell’U20 Six Nations, questa sera gli Azzurrini del rugby proveranno ad avere ancora la meglio contro i pari età dell’Irlanda. A Viadana, oggi, venerdì 4 luglio 2025, alle 20.30, gli Azzurrini del rugby di coach Santamaria saranno impegnati contro l’Irlanda. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

