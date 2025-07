Estate rivoluzionaria su Canale 5 | tornano La Ruota della Fortuna e Sarabanda cosa succede a Striscia

L’estate su Canale 5 si trasforma in un vero e proprio evento televisivo, con il ritorno di due grandi classici come La Ruota della Fortuna e Sarabanda, pronti a conquistare il pubblico con novità sorprendenti. Modifiche agli orari di access prime time e preserale dal 14 luglio segnano l’inizio di una stagione all’insegna di innovazione e nostalgia. Gerry ...

Cambiano access prime time e preserale dal 14 luglio. Un’estate di ritorni leggendari e innovazione per Canale 5: due icone della tv Mediaset, La Ruota della Fortuna e Sarabanda, si preparano a fare il loro rientro sul piccolo schermo con una veste tutta nuova. L’annuncio arriva direttamente da Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, che parla di “un primo passo concreto verso un profondo lavoro di evoluzione” per la rete ammiraglia. Gerry Scotti riporta in scena La Ruota della Fortuna. Il primo grande ritorno è fissato per lunedì 14 luglio, nella fascia dell’ access prime time (lo slot che precede la prima serata). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it