Incidenti lavoro operaio morto asfissiato da esalazioni nel Vicentino

Tragedia nel Vicentino: un operaio ha perso la vita asfissiato dalle esalazioni in un incidente sul lavoro. Il gravissimo evento, avvenuto presso la Salgaim Ecologic di Tezze sul Brenta, sottolinea ancora una volta l’importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri e controllati. La comunità e le istituzioni sono chiamate a fare di più per prevenire drammi simili e tutelare chi ogni giorno si dedica con impegno alla propria attività .

Incidenti lavoro: un operaio è morto asfissiato nel Vicentino. El Khabch Abdelmajid, “il lavoratore coinvolto nel gravissimo infortunio mortale presso la Salgaim Ecologic di Tezze sul Brenta, è deceduto”. Lo comunica oggi la Flai Cgil, in merito al lavoratore colpito dalle esalazioni in un impianto nella azienda di trasformazione di carcasse e resti di origine animale del vicentino, tre giorni fa. Fin da subito le sue condizioni erano apparse gravi: da una prima ricostruzione, l’operaio era con un collega quando, per recuperare un oggetto, si è esposto verso il serbatoio di liquami respirandone i fumi e rimanendo asfissiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti lavoro, operaio morto asfissiato da esalazioni nel Vicentino

