Portano il nipotino a conoscere i nonni poi la tragedia | 5 morti

Una visita familiare che prometteva momenti di gioia si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità italiana in Argentina. La perdita di cinque vite, tra cui quella di Andrés De Nastchokine, ingegnere e orgoglio di Genova, lascia un vuoto incolmabile. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile il valore della vita e l'importanza di preservare i legami familiari. Leggi anche: Il ...

La comunità italiana in Argentina è stata recentemente scossa da una terribile tragedia. Ciò che doveva essere un incontro familiare gioioso si è trasformato in un incubo per una famiglia originaria di Genova, in visita a Buenos Aires. La tragica vicenda ha visto tra le vittime anche Andrés De Nastchokine, un ingegnere di 43 anni altamente stimato nella sua città natale per i suoi contributi nel campo tecnologico e sportivo. Leggi anche: Il figlio dello storico campione italiano è morto dopo una lunga malattia Leggi anche: Panico in spiaggia, trovati due corpi: la scoperta agghiacciante L’incidente domestico: cinque vittime e un bambino in fin di vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it