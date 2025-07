Con i soldi che ho… Jannik Sinner perde il controllo ed è gelo in conferenza stampa

Con i soldi che ho, Jannik Sinner perde il controllo ed esplode in una conferenza stampa dopo la vittoria a Wimbledon. Nonostante le sue dichiarazioni chiariscano la sua posizione e i risultati siano favorevoli, l’ombra del sospetto di doping torna a farsi sentire, alimentata da domande scomode sul suo patrimonio e il suo futuro nel tennis. Come reagirà Sinner di fronte alle provocazioni? La sua risposta potrebbe rivelare molto più di quanto si possa immaginare.

A Wimbledon Jannik Sinner continua a vincere, ma nelle conferenze stampa torna puntuale l’ombra del caso doping. Nonostante la sua posizione sia stata chiarita più volte e con esiti a suo favore, c’è sempre chi rilancia l’argomento, cercando magari di metterlo all’angolo o di cavarne una dichiarazione fuori copione. È successo anche dopo la sua vittoria contro Vukic, quando un giornalista ha toccato il tasto delle risorse economiche necessarie per affrontare una battaglia legale con istituzioni come ITIA e WADA. A quel punto, il campione altoatesino non si è tirato indietro. Ha risposto con la sincerità che lo contraddistingue, ammettendo senza giri di parole di essere in una condizione privilegiata: “Quello che penso è che mi trovo in una posizione in cui posso permettermi un avvocato, sai, o assumere un buon avvocato, perché fortunatamente, ho anche i soldi che magari altri non hanno”, ha detto davanti alla stampa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

