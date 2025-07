Esplosione a Roma l' onda d' urto fino ai Castelli Pensavo a un terremoto social in subbuglio

Un'onda d'urto improvvisa scuote Roma, trasformando una tranquilla mattinata in un vero e proprio terremoto social. Testimonianze da Monteverde ai Castelli Romani raccontano di case che tremano, vetri che si muovono e un timore palpabile tra i residenti. La comunità si mobilita, condividendo foto e rassicurazioni attraverso i canali ufficiali. È il momento di scoprire cosa si nasconde dietro questa esplosione e come sta reagendo la città .

Sono centinaia le testimonianze che rimbalzano sui social da Monteverde ai Castelli Romani dopo l'esplosione avvenuta questa mattina intorno alle 8:15 in via dei Gordiani, nel quadrante est della Capitale. "Pensavo fosse un terremoto", o anche "a me ha tremato la casa" e "ho visto i vetri muoversi questa mattina", sono i commenti piĂš diffusi. Moltissimi stanno confermando di stare bene attraverso la pagina di servizio per le emergenze di Facebook "L'esplosione a Roma, Italia". L'onda d'urto è stata avvertita in numerosi quartieri della cittĂ , infatti, e anche oltre il raccordo anulare, mentre una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo visibile da diversi chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it Š Iltempo.it - Esplosione a Roma, l'onda d'urto fino ai Castelli. "Pensavo a un terremoto", social in subbuglio

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - onda - urto

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Roma, l'esplosione in diretta: riprende le fiamme e viene investito dall'onda d'urto - VIDEO Vai su Facebook

#Roma, #esplosione in zona Casilino: attualmente circa 700 interventi dei #vigilidelfuoco in coda per la verifica di elementi pericolanti di abitazioni a seguito dell’onda d’urto. In corso bonifiche facciate e rimozione vetri [#4luglio 13] Vai su X

La palla di fuoco, poi la violenta onda d'urto: l'esplosione a Roma ripresa dalla casa di fronte; Roma scossa da un’esplosione simile a una bomba. Cos’è successo?; Roma: esplosione di un distributore di benzina, agenti feriti.

Roma, l'esplosione di via dei Gordiani scatena il panico sui social: boato udito ovunque - Sono centinaia le testimonianze che rimbalzano sui social da Monteverde ai Castelli Romani dopo l’esplosione avvenuta questa mattina intorno ... Riporta iltempo.it

Esplosione in una stazione di servizio a Roma, decine di feriti - Una potente esplosione in una stazione di benzina e GPL nel quartiere Centocelle di Roma ha ferito almeno 25 persone, tra cui diversi agenti di polizia e un vigile del fuoco. Come scrive msn.com