LIVE Darderi-Thompson 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break immediato dell’australiano

LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-NORRIE (2° MATCH DALLE 14.00) 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Dritto lungolinea vincente di Thompson. 15-15 Prima vincente dell'oceanico. 0-15 Solido dritto inside in dell'azzurro. 1-2 Game Darderi. In corridoio la volèe alta di dritto dell'australiano. 40-15 Missile con il dritto lungolinea di Thompson. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Servizio vincente di Luciano. 15-0 Ottimo pressing da fondo dell'azzurro. 2-0 Game Thompson. Ancora una volta è lungo il rovescio in back in avanzamento di Darderi. 40-15 Prima vincente dell'australiano.

LIVE Darderi-Thompson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro prova a sfruttare l’occasione per gli ottavi - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove Luciano Darderi si prepara a sfidare Jordan Thompson nel terzo turno.

