Ormeggi abusivi ombrelloni e sdraio fittati illegalmente | blitz della Finanza sul Lungomare di Napoli

Un'azione decisa e puntuale della Guardia di Finanza ha messo in luce il fenomeno degli ormeggi abusivi e del noleggio illecito di ombrelloni e sdraio sul lungomare di Napoli. Un intervento che tutela il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini, dimostrando come la legalitĂ sia un investimento imprescindibile per un turismo sostenibile e rispettoso. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa operazione cruciale.

Operazione della Guardia di Finanza sul Lungomare di Napoli: i militari hanno smantellato ormeggi abusivi e sequestrato sdraio e ombrelloni fittati illecitamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

