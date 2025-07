Villa Pamphili genitori Anastasia Trofimova in Italia | Kaufmann sembrava affidabile non ce lo aspettavamo estradizione il 10 luglio - VIDEO

L’estradizione di Kaufmann, prevista per il 10 luglio a Roma, ha sorpreso molti: sembrava affidabile, gentile e dedito alla famiglia, tanto da far credere al contrario. La notizia scuote la tranquillità di Villa Pamphili, dove genitori come Anastasia Trofimova temevano un esito diverso. Tra emozioni contrastanti e attese, ora si attende con ansia l’interrogatorio del 15 luglio, che potrebbe cambiare tutto.

L'estradizione di Kaufmann è prevista per il 10 luglio: una a Roma gli sarà notificata l'ordinanza di arresto emessa dalla Procura. Entro 5 giorni dal suo arrivo, sarà interrogato dal gip "Sembrava affidabile e che le volesse bene, era gentile e non ci aspettavamo nulla di tutto questo".

