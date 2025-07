Elettra Lamborghini svolta nella sua carriera | dice basta all’Italia

Elettra Lamborghini, basta alle illusioni e ai compromessi: la regina del mondo dello spettacolo ha annunciato una svolta decisa nella sua carriera. Dopo anni di successi conquistati anche grazie al suo carattere forte e autentico, ora si apre a nuove sfide e a un futuro più autentico. Con un messaggio sincero sui social, ha condiviso con i fan il suo grande passo: un capitolo che cambierà per sempre la sua strada professionale.

Elettra Lamborghini è in una fase particolare della sua carriera. Sta prendendo decisioni molto importanti per il suo futuro e la più recente sta già dando dei segnali. Negli scorsi anni, di questi tempi, in radio passava un suo tormentone. Stavolta invece nulla da fare e non per mancanza di materiale. È stata proprio lei a parlarne, decidendo di confrontarsi con i suoi fan con un lungo messaggio onesto su Instagram. Elettra Lamborghini, basta tormentoni. Per sette anni di fila Elettra Lamborghini ha avuto dei tormentoni estivi in radio e in classifica: Pem Pem;. Tocame;. La Isla;. Pistolero;. Caramello;. 🔗 Leggi su Dilei.it