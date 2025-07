Mondiali di Nuoto 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore | dal 27 luglio in gara

I Mondiali di Nuoto a Singapore si avvicinano, portando con sé l’entusiasmo e la speranza di grandi prestazioni azzurre. Con 34 atleti convocati, tra cui stelle emergenti e veterani affermati, l’Italia punta a conquistare nuove medaglie e a brillare nel panorama mondiale. La direzione tecnica ha preparato una squadra compatta e determinata, pronta a scrivere pagine memorabili in questa competizione iridata. L’avventura azzurra sta per cominciare…

Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana, Cesare Butini, ha diramato le convocazioni e sono ben 34 gli atleti tricolori che punteranno a fare bene. Sono 16 ragazze e 18 ragazzi, con le staffette di specialità, tutte iscritte. "La direzione tecnica della squadra nazionale ha mantenuto l'impegno, più volte ribadito, di favorire il ricambio generazionale attraverso la partecipazione ad un evento mondiale – sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini, come riporta federnuoto.