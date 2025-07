Elon Musk rilancia l' ipotesi di fondare un suo partito

Elon Musk fa emergere un'idea audace: creare l’America Party, una nuova forza politica che potrebbe rivoluzionare il panorama statunitense. Mentre Musk si distanzia da Trump, il dibattito si infiamma tra chi vede in questa proposta una speranza di cambiamento e chi teme nuove divisioni. In questo scenario incerto, le prossime mosse della Casa Bianca e la risposta dei cittadini saranno decisive per il futuro del paese.

"Dovremmo creare l'America Party?", si chiede il miliardario, non più nelle grazie di Trump. Il leader della Casa Bianca: "Partono le lettere sui dazi ai Paesi colpiti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elon Musk rilancia l'ipotesi di fondare un suo partito

