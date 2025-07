Peaky Blinders | le location della serie

Se sei un appassionato di Peaky Blinders e desideri immergerti nell’atmosfera di Birmingham degli anni ’20, scopri le location iconiche della serie che ti trasporteranno direttamente nel cuore della saga. Il cineturismo ti permette di rivivere le emozioni delle vicende dei Shelby e di camminare tra i set autentici che hanno reso questa serie un successo mondiale. Preparati a un viaggio tra storia e finzione, dove ogni angolo racconta una nuova avventura.

Spinto dal successo di numerose serie televisive e film in sala, il cineturismo rappresenta oggi un fenomeno in costante ascesa. Sempre più viaggiatori organizzano le loro vacanze al fine di visitare i luoghi utilizzati per le riprese dei loro show preferiti, dove immedesimarsi nei panni dei protagonisti e magari rivivere nella propria mente le scene più emblematiche. È il caso anche di Peaky Blinders, produzione della Bbc in sei stagioni disponibile in Italia su Netflix. Al centro della storia, la famiglia Shelby, al cui comando c'è il secondogenito Thomas, veterano della Prima guerra mondiale, che ne gestisce gli affari criminali con i due fratelli Arthur e John e grazie all'aiuto di zia Polly.