LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | dalle 17.00 la FP2 Ferrari in cerca di conferme

La stagione 2025 di Formula 1 si fa sempre più appassionante, con la Gran Bretagna che promette emozioni a non finire. Questa sera, in diretta dalle 17:00, la FP2 ci svelerà le strategie e le performance di Ferrari e dei protagonisti del Circus. Restate con noi per aggiornamenti live e analisi approfondite: il duello tra i big è ormai alle porte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Si può affermare che nel corso della FP1, Hamilton abbia dato forti segnali di vitalità, siglando il miglio tempo di 1:26.892 a precedere di 0.023 Lando Norris e di 0.150 Oscar Piastri sulle due McLaren, mentre il compagno di squadra, Charles Leclerc, ha concluso in quarta posizione a 0.203. 16.21 Grandi attese per la Ferrari e Lewis Hamilton. La Rossa in Austria ha ottenuto il podio con il monegasco Charles Leclerc, immediatamente davanti al Re Nero. Vedremo se il week end di casa darà ulteriori energie a Lewis, desideroso di fare bene in una stagione finora avara di soddisfazioni, eccezion fatta per le Sprint Race dove il britannico si è imposto in Cina e salito sul podio a Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it