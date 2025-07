Vicenda Caruso Piazza FI | Alina non si ferma noi non ci fermiamo Costruiamo la città che sogniamo nonostante l’odio

Alina Caruso si erge come simbolo di coraggio e determinazione nel costruire il futuro che sogniamo, nonostante le avversità e l’odio che ancora minacciano il nostro cammino. La sua vicenda ci ricorda che l’impegno vero e sincero può incontrare ostilità, ma anche che non dobbiamo arrenderci. Noi continuiamo a credere nella forza dei giovani e nella possibilità di cambiare, perché il cambiamento si fa con coraggio e determinazione.

Tempo di lettura: 3 minuti “La vicenda di Alina Caruso dimostra quanto ancora faccia paura l’impegno vero, soprattutto quando ha il volto pulito, giovane e determinato di una ragazza di ventuno anni. Invece di essere accolta con rispetto, è stata investita da una violenta ondata di odio e sarcasmo”. Così Angelo Piazza, responsabile provinciale delle Politiche Giovanili di Forza Italia, ha commentato, gli attacchi social ricevuti dalla nuova componente del coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani. “?? – aggiunge Piazza –. C’è una parte di questa città e di questa provincia che continua a mostrarsi agli antipodi rispetto all’idea di futuro che ogni ragazza e ragazzo della nostra età immagina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

