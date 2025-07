Niente inceneritore Eni a Marghera determinante il parere Iss | perché il Veneto ha delegato la valutazione?

La delicata vicenda dell’inceneritore Eni a Marghera rappresenta un crocevia fondamentale per la tutela ambientale del Veneto. La Commissione VIA regionale ha infatti negato l’autorizzazione, considerando le gravi implicazioni legate all’area di Miteni e alle contaminazioni da Pfas. Questo importante stop dimostra come la voce dei territori e delle istituzioni possa fare la differenza nella difesa del nostro ambiente e della salute pubblica.

In questi giorni si è diffusa la notizia che la Commissione VIA di Regione Veneto ha negato ad una società del gruppo Eni l’autorizzazione alla costruzione in Marghera di un impianto d’incenerimento di fanghi di depurazione di reflui contaminati anche da Pfas di varia provenienza, compresa inevitabilmente l’area inquinata dall’azienda Miteni (Vi) i cui dirigenti sono stati destinatari di una recente pesante condanna per disastro ambientale. Insieme con quello analogo di Verona, proposto dalla società Agsm-Aim partecipata dal Comune di Verona e ancora in attesa di autorizzazione, avrebbe dovuto servire l’intero territorio regionale per il medesimo scopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Niente inceneritore Eni a Marghera, determinante il parere Iss: perché il Veneto ha delegato la valutazione?

In questa notizia si parla di: marghera - veneto - niente - inceneritore

Marcato: «Porto Marghera diventi l'Hydrogen Valley del Veneto» | VIDEO - Giovedì 15 maggio, l'auditorium del Centro Servizi di Mestre ha ospitato un'importante tappa degli incontri regionali della Regione Veneto, volti a promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Bocciato l’inceneritore di fanghi proposto a Porto Marghera! La Conferenza dei Servizi blocca la proposta di Eni Rewind. Finisce con una vittoria la storia di un progetto pericoloso che come Verdi ci ha sempre preoccupati e a cui ci siamo sempre opposti. Già Vai su Facebook

Niente inceneritore Eni a Marghera, determinante il parere Iss: perché il Veneto ha delegato la valutazione?; Stop all’inceneritore di Venezia, Isde: “Nostro contributo tecnico-scientifico importante”; Marghera, Progetto inceneritore di ENI Rewind è stato bocciato. Vittoria del Coordinamento No Inceneritori.

Marghera, Progetto inceneritore di ENI Rewind è stato bocciato. Vittoria del Coordinamento No Inceneritori - Eni Rewind nel pomeriggio del 25 giugno ha commentato con una breve nota il parere negativo del comitato tecnico regionale del Veneto per la Valutazione ... Scrive pressenza.com

Eni battuta dai comitati: stop all’inceneritore di fanghi a Porto Marghera. Decisivo il parere dell’Iss - Accade, a volte, che i giganti economici vengano sconfitti dai movimenti popolari e dalle associazioni che si battono per la tutela del territorio e della salute pubblica. Riporta ilfattoquotidiano.it