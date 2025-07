Poste Italiane per Altroconsumo è la società più conveniente

Poste Italiane si conferma leader tra le società di servizi finanziari, conquistando il primo posto nell'indagine di Altroconsumo per convenienza e trasparenza. Con un costo annuo di soli 98,15 euro, in calo del 33%, si distingue come scelta preferenziale per famiglie, pensionati e giovani. Scopri come Poste Italiane possa essere la soluzione più conveniente e affidabile per le tue esigenze di risparmio.

ROMA – Poste Italiane è protagonista dell’indagine di Altroconsumo in cui è stato messo a confronto l’indicatore dei costi complessivi annui e le singole voci di costo dei conti correnti. L’Azienda, infatti, è risultata la società più conveniente in tutte e tre le categorie prese in esame dalla ricerca: Famiglie, Pensionati e Giovani. In particolare, con un costo di 98,15 euro, in calo del 33%, Poste Italiane ha ottenuto il primo posto nella categoria Famiglie, davanti a Unicredit e Credem. Primo posto anche nella categoria Pensionati, con 89,15 euro e in calo del 35%, davanti a Unicredit e Crédit Agricole, e nella categoria Giovani, con un costo di 29 euro, in calo del 17%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Poste Italiane, per Altroconsumo è la società più conveniente

In questa notizia si parla di: poste - italiane - altroconsumo - società

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Il TG Poste a #Terni per conoscere Riccardo e parlare con lui del lavoro di consulente finanziario, attività che richiede professionalità, competenza,... Vai su Facebook

Famiglie, pensionati e giovani: per Altroconsumo i conti correnti di Poste Italiane sono i più convenienti; Poste Italiane: Altroconsumo promuove i conti Bancoposta L’Azienda guidata dall’AD Matteo del Fante al top per la convenienza; Altroconsumo promuove i conti Banco Posta.