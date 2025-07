La mia valigia sequestrata per una pistola giocattolo che uso in scena | Tonino Carotone fermato all’aeroporto di Brindisi il racconto è virale

La vicenda di Tonino Carotone, fermato all’aeroporto di Brindisi per una pistola giocattolo, ha fatto rapidamente il giro del web. L’episodio, che poteva sembrare una disavventura, si è concluso con un lieto fine grazie alla sua testimonianza e alla comprensione delle autorità. Una storia che dimostra come, anche nei momenti più imprevedibili, il sorriso e la buona fede possano fare la differenza. E così, il cantautore spagnolo torna a cantare, con un episodio in più da raccontare.

Una disavventura col lieto fine per Tonino Carotone. Il cantautore spagnolo (il cui vero nome è Antonio De La Cuesta) è stato fermato all’ aeroporto di Brindisi lo scorso 3 luglio. Il motivo? Il suo bagaglio conteneva una pistola. “Ma è un giocattolo che uso in scena”, è stata la risposta dell’artista. Il bagaglio è stato scannerizzato e identificato come sospetto. La valigia è stata poi aperta ed è stata rinvenuta la pistola, ma ci si è resi subito conto che si trattava di un giocattolo. Tonino Carotone, infatti, la usa durante la canzone “ Che notte ” di Fred Buscaglione. Dopo l’inconveniente, l’artista spagnolo si è prestato a fare fotografie e firmare autografi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La mia valigia sequestrata per una pistola giocattolo che uso in scena”: Tonino Carotone fermato all’aeroporto di Brindisi, il racconto è virale

