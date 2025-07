Esplosione a Roma i due feriti gravi sono in condizioni critiche e sottoposti a ventilazione meccanica

Sono critiche le condizioni dei due feriti più gravi travolti dall'esplosione della pompa di benzina di Roma, avvenuta venerdì mattina nella zona Est della. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Esplosione a Roma, i due feriti gravi «sono in condizioni critiche e sottoposti a ventilazione meccanica»

Esplosione a Roma, 35 i feriti: due in pericolo di vita con ustioni gravi - Una tremenda esplosione a Roma nel quartiere Prenestino ha causato il ferimento di 35 persone, con due in condizioni critiche.

Maxi-esplosione a Roma: almeno 45 feriti, 2 sono gravi. Il cordoglio del mondo politico Vai su X

Sono al momento 21 i feriti nell'esplosione ad un distributore di benzina a Roma. Secondo quanto si apprende, nessuno sarebbe in gravi condizioni. La Procura di Roma attende le prime informative dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Le cause della fo Vai su Facebook

Esplosione ad un distributore a Roma, 45 feriti, due sono gravi - LIVE; Esplode pompa benzina a Roma, oltre 40 feriti, 2 in pericolo di vita. Abitanti: Sfiorata tragedia - Presidente Regione Lazio Rocca: Cessata emergenza sanitaria, situazione sotto controllo; Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: diversi feriti, alcuni gravi. LIVE.

Esplosione ad un distributore a Roma, 45 feriti, due sono gravi - LIVE - Il boato al Prenestino sentito in molti quartieri della Capitale. Lo riporta ansa.it

Esplosione al Prenestino, decine di feriti: due sono gravi. "Come una bomba" - Sono complessivamente 35 i feriti nell'esplosione del distributore di benzina e gpl avvenuta stamani nel quartiere Prenestino, a Roma. Riporta iltempo.it