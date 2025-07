Bologna Vitik è in città | visite mediche e firma per il dopo Beukema

Il Bologna si prepara a voltare pagina, puntando su Martin Vitik come nuovo protagonista della difesa. Con visite mediche già concluse e la firma sul contratto imminente, i rossoblù rimboccano le maniche per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il futuro di Beukema si fa sempre più incerto, ma Bologna guarda avanti con entusiasmo, pronto ad affrontare nuove sfide con determinazione.

Bologna, 4 luglio 2025 – Vincenzo Italiano ha già il suo nuovo difensore centrale. In attesa di definire il futuro di Sam Beukema, ormai destinato a vestire la maglia del Napoli dopo la forzatura dei suoi agenti, il Bologna si è già mosso per rimpiazzare l’olandese: il sostituto del numero 31 sarà Martin Vitik, sbarcato in città questo pomeriggio (avvistato all’Aeroporto Marconi) e già a Casteldebole per le visite mediche e per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù per le prossime stagioni. Il gigante della Repubblica Ceca era già stato vicino ad approdare a Bologna sia due anni fa che l’anno scorso, quando tuttavia lo Sparta Praga bloccò l’affare perché non in grado di rimpiazzare il ventiduenne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, Vitik è in città: visite mediche e firma per il dopo Beukema

Il Bologna ha quasi comprato il sostituto di Beukema: Vitik per 15 milioni (Fabrizio Romano) - Il Bologna si prepara a voltare pagina con un colpo importante nel mercato difensivo: dopo l’addio di Beukema, i rossoblù puntano su Martin Vitik dello Sparta Praga, acquistandolo per 15 milioni di euro.

