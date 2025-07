Spaghetti Western | la rivincita delle colonne sonore made in Italy

Colonne sonore sono riusciti a creare un universo musicale senza tempo, capace di catturare l’essenza dell’epopea western con autenticità e passione. Questi brani, spesso sottovalutati, si sono imposti come veri e propri capolavori, trasmettendo emozioni profonde e ridefinendo il legame tra cinema e musica in Italia. È giunto il momento di riscoprire e celebrare questa rivincita sonora che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema italiano.

Sono una sorta di scatola magica gli spaghetti western all'italiana, un incontro tra linguaggio cinematografico e musicale unico al mondo, una combinazione inedita tra due arti che rileggono gli archetipi dell'Old Wild West andando oltre le sceneggiature e i commenti sonori a stelle e strisce. A dispetto dello snobismo della critica italiana che per decenni ha stroncato il commento sonoro degli spaghetti western, i compositori di quelle musiche hanno inventato un genere, uno stile unico e inimitabile. Adorato negli Stati Uniti da Bruce Springsteen, dai Metallica, da registi come Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, diventato di culto in Giappone, in Australia e nel nord Europa.