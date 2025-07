Canale 5 si rinnova con La Ruota della Fortuna e Sarabanda Pier Silvio Berlusconi | L’evoluzione coinvolgerà anche Striscia la Notizia

Canale 5 si prepara a un entusiasmante restyling, rinnovando due grandi classici come “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda” con una veste tutta nuova. Questa estate, Gerry Scotti ed Enrico Papi daranno vita a un access prime time più coinvolgente e innovativo, segnando un passo importante nel percorso di evoluzione del network. Un cambiamento che promette di catturare l’attenzione del pubblico e rivoluzionare il palinsesto delle prossime stagioni.

Questa estate, Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset, rinnova la fascia televisiva dell’access prime time e quella del preserale riportando in una veste tutta nuova due grandi classici della TV Mediaset: “La Ruota della Fortuna” condotta da Gerry Scotti e “Sarabanda” condotta da Enrico Papi. Un primo passo concreto verso il percorso di sperimentazione, evoluzione e innovazione che coinvolgerà la rete ammiraglia nelle prossime stagioni, è questo il messo in atto dal gruppo televisivo di Cologno Monzese guidato da Piar Silvio Berlusconi. Canale 5 si rinnova in arrivo: “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it